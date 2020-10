Juventus-Fiorentina: i convocati di mister Cincotta

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ha reso nota la lista ufficiale delle convocate in vista della delicata sfida di domani a Torino. Alle ore 17, le ragazze viola scenderanno sul campo dello stadio Silvio Pioli di Vercelli contro la Juventus nella quinta giornata di Serie A Femminile. La Fiorentina, vista la vittoria di quest’oggi del Milan, dovranno riuscire a portare a casa punti per non rischiare di essere staccate ulteriormente in classifica.

Ecco la lista ufficiale:

Forcinella, Ohrstrom, Schroffenberg, Cordia, Arnth, Fusini, Quinn, Ripamonti, Tortelli, Zanoli, Adami, Breitner, Catena, Mascarello, Middag, Neto, Vigilucci, Clelland, Monnecchi, Sabatino, Thorgersen.