Juventus-Fiorentina: Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Tra poche ore andrà in scena Juventus-Fiorentina, ultimo match dell’anno solare poi il tragico 2020 della squadra viola finalmente andrà in archivio. Prandelli dovrebbe schierare nuovamente la sua squadra con il 3-5-2, con Erick Pulgar che potrebbe trovare una maglia da titolare al fianco di Castrovilli ed Amrabat. Vlahovic e Ribery dovrebbero essere confermati nuovamente a guidare l’attacco gigliato. Fischio d’inizio alle 20:45, agli ordini del sig. La Penna della sezione di Roma, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara.

