L’espulsione di Milenkovic risveglia la Juventus e la Fiorentina viene punita in pieno recupero da Cuadrado

Juventus-Fiorentina 1-0 (90’+1 Cuadradro)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura (79′ Nastasic), Torreira (63′ Amrabat), Castrovilli (79′ Duncan); Callejon (74′ Sottil), Vlahovic, Saponara (74′ Igor).

90’+4 Finisce la gara. Dopo un primo tempo giocato benissimo la Fiorentina resta in dieci per l’espulsione di Milenkovic e incassa in pieno recupero il gol di Cuadrado per l’1-0 dei bianconeri.

90’+4 Parata di piede di Terracciano sul tiro di Chiesa contrastato fino all’ultimo da Igor.

90+2: Esce Dybala nella Juventus, va in campo Bentancur.

90’+1 Gol della Juventus! Cuadrado ubriaca Biraghi dopo una serie di finte e con un diagonale rasoterra spedisce il pallone sul secondo palo siglando il gol dell’ex per il vantaggio dei bianconeri.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

88′ Cambio nella Juventus: esce Morata, c’è Kaio Jorge.

87′ Ammonito Rugani per un fallo su Vlahovic.

85′ Ancora Terracciano protagonosta con una parata su un tiro di Chiesa in area!

83′ Paratona di Terracciano sul tiro ravvicinato di Morata! Salvataggio decisivo del portiere viola!

81′ Ammonito Nastasic per un fallo su Locatelli, con la Juventus che sullo sviluppo dell’azione era andata alla conclusione di Morata in fuorigioco.

80′ Sostituzione anche nella Juventus: c’è Cuadrado, esce Rabiot.

79′ Ultimi cambi per la Fiorentina: vanno in campo anche Nastasic e Duncan ed escono fuori Castrovilli e Bonaventura.

76′ Traversa di Chiesa! Dopo una dormita di Biraghi l’ex viola spara da pochi passi spara un siluro che si stampa sul legno.

74′ Doppio cambio per la Fiorentina: vanno in campo Sottil e Igor ed escono Callejon e Saponara.

71′ Espulso Milenkovic: pallone perso da Amrabat e il difensore viola è costretto ad intervenire da ammonito fallosamente su Chiesa prendendosi il secondo giallo!

69′ Espulso il vice del tecnico viola Italiano, Niccolini per proteste .

68′ Fase di gioco non entusiasmante, con la Fiorentina che però sta lottando su tutti i palloni.

65′ Ammonito Milenkovic per un fallo su McKennie.

63′ Primo cambio per la Fiorentina: esce Torreira, va in campo Amrabat.

60′ Si immola Torreira per strappare il pallone a Dybala che stava cercando di impostare la manovra offensiva dei bianconeri.

57′ Fiorentina che adesso ha fatto calare i ritmi di gioco della Juventus conquistando una serie di rimesse laterali.

54′ Tiro di Rabiot da lontano, decisiva una deviazione di Milenkovic a sventare il pericolo.

51′ Gran duello in area tra Martinez Quarta e Dybala, con il difensore viola che fa suo il pallone contro il diretto marcatore.

48′ Brividi per la Fiorentina! Stoppa il pallone Morata e, dopo un rimpallo con Milenkovic, prova il mancino verso la porta difesa da Terracciano mancando di pochissimo il bersaglio.

45′ Si riparte con il secondo tempo! C’è un cambio nella Juventus, con Pellegrini al posto di Alex Sandro.

45+2 Si chiude qui il primo tempo dopo un check al VAR per un possibile fallo di mano di Danilo in area viola. Una prima frazione giocata benissimo dalla Fiorentina, ma il punteggio è fermo sullo 0-0.

45’+1 Ammonito Danilo per un fallo su Castrovilli che lo aveva evitato con una giocata.

45′ Saranno due i minuti di recupero.

43′ Dybala prova il sombrero su Biraghi che comunque va ad interrompere l’azione della Juventus.

40′ Punizione di Dybala scodellata in area, allontana il pallone Milenkovic dalla disponibilità di McKennie.

37′ Bella azione della Fiorentina, prima con il cross di Callejon smanacciato da Perin prima che ci possa arrivare di testa Castrovilli, e poi ancora il cross da sinistra di Saponara per Vlahovic che salta di testa in mezzo alla difesa bianconera mandando il pallone alto per pochissimo!

35′ Si rende ancora pericoloso Callejon, che da fuori stoppa il pallone e cerca il diagonale sul secondo palo.

34′ Rischia ancora la Juventus sul cross di Callejon, con De Ligt che buca l’intervento e il salvataggio in extremis di Danilo.

33′ Che occasione per la Fiorentina! Odriozola va velocissimo verso la linea di fondo ed evita Alex Sandro per andare a crossare per Saponara che, calciando di prima, spara alto.

31′ Imbucata di Dybala per Morata, esce benissimo a chiudere Terracciano!

28′ Azione insistita della Fiorentina in area della Juventus, con Saponara che poi viene bloccato dalla difesa bianconera.

25′ Il primo ammonito della gara è Martinez Quarta per un fallo su Locatelli. Era diffidato, salterà la prossima gara contro il Milan.

23′ Fiorentina che cerca quando possibile di crossare da un lato all’altro nei pressi dell’area bianconera, ma manca l’intesa sull’ultimo passaggio.

20′ Bella chiusura di Saponara in area su Alex Sandro che stava per ricevere sugli sviluppi di un calcio piazzato il pallone in area.

18′ Abrasione alla cornea per Terracciano dopo le ditate nell’occhio di De Ligt, ma per adesso il portiere viola resta in campo.

15′ Gioco fermo per una manata di De Ligt a Terracciano su azione, colpo all’occhio per l’estremo difensore viola.

12′ Cross teso di Chiesa nel mezzo da destra, pulisce l’area alla bene e meglio Milenkovic.

9′ Errore di Odriozola che manca il pallone e libera la strada a Morata, il quale va a servire dal fondo Dybala per il suo tiro fuori misura di Dybala.

6′ Colpo di testa di Bonaventura in area, para e trattiene il pallone Perin.

5′ Fase di studio delle due squadre in campo, con la Fiorentina che va ad esplorare spesso le possibili soluzioni sulle corsie esterne.

2′ Rischio di Terracciano su un rilancio con Morata che va in pressione ma manda il pallone fuori.

1′ Inizia la gara!

Eccezionalmente davanti in classifica alla Juventus, la Fiorentina si gioca un altro snodo fondamentale della stagione, per capire quali ambizioni può realisticamente avere in questa stagione. Lo scontro con i bianconeri arriva subito prima dell’ennesima sosta di campionato ma può valere il mantenimento della zona europea, con un mercato di gennaio che si avvicina sempre di più. Sarà anche l’ennesima sfida agli ex, da Chiesa a Bernardeschi fino a Cuadrado: appuntamento alle 18 allo Stadium, agli ordini del sig. Sozza, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

