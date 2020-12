Juventus-Napoli si rigioca, e Rabiot deve scontare una giornata di squalifica. Assente contro la Fiorentina?

Adrien Rabiot, espulso per doppia ammonizione contro la Roma alla seconda giornata di campionato, scontò la squalifica di una giornata contro il Napoli, nonostante la partita fu momentaneamente assegnata a tavolino per la Juventus. Con il ricorso azzurro che ha annullato la precedente decisione (LEGGI QUI) adesso il centrocampista francese dovrà scontare la squalifica in campo. Quindi stasera non potrà essere schierato contro la Fiorentina?

No, non è proprio così. Rabiot sarà regolarmente schierabile questa sera contro la Fiorentina ma salterà il prossimo impegno contro l’Udinese, in quanto dovrà passare la mezzanotte perché la decisione sia effettiva. La Juventus dunque perderà il proprio centrocampista nella prima gara del 2021.