Kaldirim: “Giochiamo per vincere, ma contro la Fiorentina sarà tosta. Il mio gol alla prima giornata? Bello, non mi capita spesso”

Il difensore dell’İstanbul Başakşehir Hasan Ali Kaldirim ha parlato in conferenza stampa il giorno prima della partita contro la Fiorentina, accanto al suo allenatore Belözoğlu: “La Fiorentina ha una squadra molto forte. Ha già perso punti per strada, ma è ancora la favorita. Anche noi, comunque, siamo in forma e continuiamo a vincere giocando bene. Penso che lo faremo anche domani, siamo molto fiduciosi e giochiamo per vincere ma sarà tosta“.

Sul suo gol alla prima giornata di Conference League, aggiunge: “Lo ammetto, è stato un bel gol. Non mi capita spesso, ma sono soddisfazioni. Giochiamo tutti votati all’attacco”.