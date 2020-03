Kalinic fa il fenomeno: doppietta e assist nella rocambolesca vittoria della Roma a Cagliari. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18 era di scena alla Sardegna Arena la sfida tra Cagliari e Roma. La partita è finita 4-3 per i giallorossi, con protagonista assoluto un ex viola. Si tratta di Nikola Kalinic, che con una doppietta ha risposto all’iniziale vantaggio di Joao Pedro. Poi le reti di Kluivert e Kolarov, con in mezzo il gol della bandiera di Pereiro. Nel finale Joao Pedro ha provato ha riaperto la partita, ribadendo in rete un rigore che lui stesso si era fatto parare da Pau Lopez. Tuttavia il Cagliari non è riuscito nell’impresa e si è dovuto arrendere al triplice fischio. Con questo successo la squadra di Fonseca risponde alla vittoria dell’Atalanta in zona Champions.

La CLASSIFICA di Serie A: Lazio 62, Juventus 60, Inter 54, Atalanta 48, Roma 45, Napoli 39, Milan 36, Verona, Parma 35, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo, Fiorentina 29, Torino 27, Udinese 27, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15.