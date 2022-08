Kanchelskis: “Kokorin vale due sacchi di patate, nessuno lo pagherebbe di più. Quando è stata l’ultima volta che ha giocato?”

L’ex sfortunato centrocampista viola e della nazionale russa, Andrei Kanchelskis ha espresso un duro parere relativamente all’attaccante della Fiorentina, il suo connazionale Aleksandr Kokorin. Queste le sue parole rilasciate a Sport24: “Quando è stata l’ultima volta che ho visto Kokorin in campo? Quando acquisti un giocatore, guardi le sue statistiche, il suo stato di forma e così via. Il prezzo di mercato di Kokorin è di due sacchi di patate. Nessuno pagherebbe più di questo.

Il calciatore ex Manchester tra le altre ha chiuso: “Non ci sono dati su Kokorin, tranne che per il numero di tocchi della palla sul campo. Inoltre è stato tormentato da tanti infortuni degli ultimi anni. I rischi per chi lo compra sono troppo grandi, oppure vuole lo stesso stipendio attuale, che nessuno gli offre. Non conosciamo tutti gli aspetti della situazione”.