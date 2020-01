“Kannemann alla Fiorentina e Pedro da noi? Preferiamo fare diversamente…”

La Fiorentina è in contatto con il Gremio per discutere del ritorno in Brasile del centravanti Pedro. Colloqui ci sono stati la scorsa settimana e il dialogo tra le parti non si è certo interrotto nel frattempo.

Il Gremio, secondo quello che riporta Uol.com, preferisce non includere il futuro di Kannemann nella trattativa, anche se il centrale difensivo interessa ai viola. C’è invece un’apertura per quel che riguarda la formula dell’eventuale cessione. In un primo momento si parlava solo di prestito, mentre adesso il titolo definitivo non viene escluso a priori.