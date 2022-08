Kavazashvili: “Kokorin non ha futuro, penso che concluderà presto la sua carriera o finirà di giocare nel cortile di casa”

“Cosa attende Kokorin in futuro? Non ha futuro. Penso che concluderà presto la sua carriera o finirà di giocare nel cortile di casa. Magari in RPL, e poi anche in Prima Lega”. Una frase davvero tranchant quella pronunciata dall’ex portiere dello Spartak Mosca, Anzor Kavazashvili, sull’attuale attaccante della Fiorentina e riportata da Soccer.ru.

Il tutto mentre in Russia prosegue il dibattito su questo calciatore che qualcuno, come l’ex allenatore dello Spartak, Massimo Carrera, ha molti tratti in comune con Mario Balotelli.

Una cosa è certa: fin qui a Firenze non ha lasciato traccia sul campo ed è stato utilizzato poco o niente in successione da Prandelli, Iachini e Italiano.