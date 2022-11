Kayode spicca il volo. La freccia di Aquilani vuole prendersi la Fiorentina VIDEO

Un cambio di passo netto ed evidente e la sensazione di poter crescere ancora. Michael Kayode è stato protagonista di un inizio di stagione eccellente con la Fiorentina Primavera. Classe 2004, giovanissimo e rampante, il terzino viola è già stabilmente parte dell’Under 17 di mister Corradi. Fisicità prorompente abbinata a buone qualità tecniche, Kayode fa dell’atletismo e della velocità le proprie doti di spicco. Nella Fiorentina di Aquilani Kayode ara la fascia decine di volte a partita, potendo agire a destra e a sinistra. Il terzino gigliato può giocare da terzino a quattro o come quinto o quarto di centrocampo.

A fare la differenza nella crescita in consapevolezza e personalità del terzino italiano di origini nigeriane è stata senza dubbio anche l’esperienza in Serie D al Gozzano. 34 presenze, 2 gol e 2 assist: Kayode è stato il primo 2004 a segnare in Serie D. La partecipazione ad appena 16 anni ad un campionato già competitivo ha permesso di anticipare la maturazione del calciatore, che la Fiorentina non si è fatta sfuggire. Un calciatore moderno, capace di cambi di passo notevoli in campo e dotato anche di una gittata impressionante sui falli laterali. Ragazzo serio e corretto, gli interessi di Kayode sono curati dall’agenzia di Claudio Vigorelli.

Nell’attuale annata Kayode si sta ritagliando spazio anche in Nazionale oltre che stabilmente agli ordini di mister Aquilani. Il ragazzo si allena spesso con la prima squadra di Italiano e la sensazione è che per lui potrebbe anche arrivare una chance nei prossimi mesi. La Fiorentina intano ha esteso il suo contratto fino al 2025 con opzione di un ulteriore anno, per allontanare ogni minaccia. Kayode ha risposto con prestazioni di spessore, segnando anche il primo gol col viola addosso contro il Cesena. Una segnatura tutt’altro che banale, come potete vedere in questo video dal minuto 1:24.