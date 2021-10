Keita: “Contro la Fiorentina sarà difficile, ma siamo consapevoli dei nostri mezzi e vogliamo un’altra vittoria”

L’attaccante del Cagliari Keita Balde, prossimo avversario viola, ha parlato così a TuttoCagliari.net: ” Sono fiducioso e penso solo al bene della squadra e a quello dei tifosi. Mi sento determinato. Grazie a Dio ho giocato in club dove trovi tanti campioni, qui ho trovato grandi giocatori di qualità come Joao. In campo ci capiamo e c’è una buona intesa”.

Sulla partita contro la Fiorentina ha evidenziato: “Voltiamo pagina, dopo una vittoria cerchiamo un’altra vittoria. Sarà difficile ma siamo consapevoli dei nostri mezzi per fare bene”.