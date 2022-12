Klopp ‘minaccia’ Commisso e la Fiorentina: il club viola pensa al rinnovo, a meno che non si scavallino i 50 milioni…

Sono come sempre i club della Premier League quelli più minacciosi quando un calciatore si mette in luce, specialmente se ad un Mondiale: non a caso su Sofyan Amrabat, le pretendenti principali arrivano proprio da oltre Manica. Il Liverpool in particolare rappresenta il pericolo numero uno perché Klopp ha già messo le mani su Gakpo e, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, è pronto a stanziare una cifra sui 40 milioni per convincere la Fiorentina.

Tra domani e prossimi giorni però torneranno a Firenze sia il marocchino che il presidente Commisso, che mira al rinnovo del contratto, con adeguamento. I 40 sembrano poter non essere linea di demarcazione tra la cedibilità o meno, diverso il discorso invece dai 50 in su perché si arriverebbe veramente ad un’ipervalutazione rispetto anche al prezzo di acquisto. E si sa, che sia inizio o metà stagione, alla proprietà viola non turba più di tanto rinunciare ad un pezzo grosso della rosa, a fronte di un super incasso.