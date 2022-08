Kokcu allontana la Fiorentina: “Il livello è lo stesso del Feyenoord, non è tra le mie opzioni”

Negli ultimi giorni è spuntato anche il nome di Orkun Kokcu per il centrocampo della Fiorentina. Il classe 2000, di proprietà del Feyenoord, è valutato dagli olandesi poco meno di venti milioni di euro. Intervistato dall’emittente turca TRT Sport, ha parlato del suo futuro.

“Sono a conoscenza dell’interesse della Fiorentina e rispetto il club viola, ma non penso che possa essere una società in grado di portarmi a livelli più alti di quelli del Feyenoord. La Fiorentina non è tra le mie opzioni”.