Kokorin ai margini della squadra e del mercato della Fiorentina. Strada rescissione tentata dalla società

Aleksandr Kokorin resta ai margini della Fiorentina, ma anche del mercato dei viola.

Difficile, o per meglio dire impossibile, che possa muoversi all’interno di questa finestra di mercato.

La dirigenza ha provato a percorrere la via della rescissione contrattuale, andando incontro però ad un richiesta economica della controparte che non era particolarmente accomodante come sperato. In sostanza il giocatore, tramite il proprio manager, ha chiesto il pagamento di tutte le mensilità ancora previste dal contratto.

Qualche soluzione per lui ci sarebbe potuta essere in patria, in Russia, però in questo momento è una nazione alle prese con la guerra e con problemi economici non indifferenti.