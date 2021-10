“Kokorin alla Fiorentina è una storia molto oscura. È stato rovinato da una truffa all’italiana”

L’attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin continua a far parlare del suo rendimento tutt’altro che soddisfacente in maglia viola anche fuori dall’Italia. A commentare la questione è stato Anzor Kavazashvili, ex portiere della Nazionale russa, che a Sport24 si è espresso così: “Questa è una storia molto oscura. Non ha giocato in Russia per sei mesi ed è andato in un buon club italiano per uno stipendio enorme”.

E poi rincara la dose: “Se Kokorin fosse rimasto a Sochi sarebbe stato protagonista anche in Nazionale. È stato rovinato da questa truffa italiana”.