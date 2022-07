Kokorin assente a Moena: svelato il motivo

Tra i giocatori assenti durante i primi giorni del ritiro di Moena c’è anche Aleksandr Kokorin. L’agenzia di stampa russa RIA Novosti ha svelato il motivo: l’attaccante della Fiorentina sarebbe infatti risultato positivo al Covid-19.

Di seguito quanto si legge: “Ha avuto la febbre per alcuni giorni dopo una vacanza alle Maldive, anche a 39 gradi. Kokorin ha preso il Covid-19 e nei prossimi giorni si sottoporrà ad un tampone: in caso di negatività raggiungerà la Fiorentina in ritiro. Sasha si sente già in ottime condizioni, ma secondo le regole italiane potrebbe essere costretto a rimanere a casa per altri cinque giorni. La Fiorentina, comunque, prevede di continuare il rapporto con Kokorin”.