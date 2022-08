Kokorin chiede più di tre milioni per lasciare la Fiorentina

L’attaccante della Fiorentina Alexandr Kokorin chiede 3,6 milioni di euro per arrivare ad una risoluzione anticipata del suo contratto con il club viola. In sostanza vuole che venga pagato il suo ingaggio fino all’ultimo centesimo, altrimenti niente.

Al momento la società viola non rilascia dichiarazioni ufficiali sul giocatore, dice solo ai giornalisti che vuole trovare una soluzione a questo problema.

Ma non è facile, perché la richiesta del giocatore, che si basa sul contratto, non è mai cambiata. “La Fiorentina non vuole pagare così tanto e spera che Kokorin accetti la rescissione”, ha detto una fonte interna alla società gigliata, citata dal media russo RB Sport.