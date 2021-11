“Kokorin è diventato un meme a Firenze. Non ho dubbi nell’affermare che sarà primo nelle classifiche degli acquisti più inutili di tutti i tempi”

Igor Rabiner, noto giornalista sportivo e scrittore in Russia, ha commentato con una certa ironia l’avventura dell’attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin. Queste le sue parole riprese dal sito odds.kzfootballnews: “Vedo che la Fiorentina batte il Milan facendo quattro gol giocando magnificamente e divide il quinto o il settimo con Juventus e Lazio. E resto stupito: come possono farcela senza Kokorin? Come si possono fare simili progressi senza il nostro padrone, il prediletto di Capello e Mancini?”.

Poi prosegue: “Penso che Kokorin diventerà (o forse è già diventato) un meme a Firenze. Non ho dubbi che sarà primo nelle classifiche dell’acquisto più inutile di un club di tutti i tempi, non ci sarà nessuno eguale a lui. Un attaccante che ha segnato zero gol…! Possiamo ridere e deridere, chiedendoci come lo Spartak abbiano completato questo trasferimento in Italia. Il problema è diverso: per Kokorin, così come Miranchuk all’Atalanta in Italia, sarà il tempo a dover dare giudizi”.