“Kokorin e Malcuit due scommesse, la Fiorentina aveva bisogno di giocatori sicuri. Commisso dovrà costruire una squadra per l’Europa”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, è intervenuto a Radio Bruno parlando del mercato della Fiorentina: “Siamo in una terra di mezzo, ma a Giugno non ci saranno più scusanti. Commisso per rispettare gli standard storici della società dovrà costruire una squadra capace di lottare per l’Europa è sicuramente necessaria una inversione di rotta sul mercato”.

E su gli ultimi colpi: “Kokorin e Malcuit sono due buone scommesse, ma a noi serviranno giocatori sicuri. Gente capace di farci fare il salto di qualità. Il campo deciderà il destino di Prandelli, ma questa deve essere l’ultima la stagione di questo tipo”