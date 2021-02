“Kokorin è pronto”. L’affermazione di Pradè smentita dalle scelte di Prandelli

“Kokorin e Malcuit sono due giocatori pronti“. Parola del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, in sede di presentazione dei due acquisti della Viola nel mercato di gennaio. Se per l’ex Napoli si può dare ragione al dirigente gigliato, impiegato a partita in corso nelle ultime due uscite della squadra di Prandelli, lo stesso non si può dire per Kokorin. L’attaccante russo ha giocato 17’ contro l’Inter in una gara già praticamente compromessa, visto che i nerazzurri stavano già sul 2-0. Ieri, in quel di Marassi, il tecnico della Fiorentina ha deciso di non farlo subentrare nonostante il risultato a sfavore.

Scelta tecnica o legata alla condizione? Se fosse la prima, ci sarebbe da preoccuparsi visto che Kokorin è appena arrivato in riva all’Arno. Più probabile, dunque, che sia la seconda e che l’ex Zenit non sia ancora pronto a livello fisico. E qui ritornano in ballo le parole di Pradè, di fatto smentite dal campo e dalle scelte di Prandelli. La Fiorentina aveva bisogno di giocatori già pronti, soprattutto in attacco, ma la sensazione è che le scelte operate sul mercato non siano andate in tal senso.