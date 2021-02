Kokorin è pronto…ma non per sostituire Ribery

Passo dopo passo Aleksandr Kokorin sta recuperando una condizione di forma accettabile. L’attaccante acquistato dalla Fiorentina nel corso dell’ultimo mercato invernale si era presentato a Firenze indietro di condizione e su questo punto il giocatore ha lavorato assieme a Prandelli e al suo staff.

A differenza di quanto avvenuto contro l’Inter, dove è stato in campo per un quarto d’ora circa, senza strisciare minimamente il pallone, adesso l’ex Spartak è sicuramente più vivo ed è pronto per giocare contro lo Spezia. Ma non dall’inizio, non per sostituire Ribery che dovrebbe dare nuovamente forfait. A Kokorin verrà riservato uno spezzone di gara, nel finale, nel corso del quale potrà finalmente far vedere qualcosa ai tifosi viola e al proprio tecnico.