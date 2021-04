Kokorin e un ritorno nel finale di stagione come…segnale positivo per la prossima

L’edizione de La Nazione di oggi si concentra sul “caso” Kokorin, con il russo vero e proprio desaparecido della seconda parte di stagione viola. Come scrive il quotidiano, il suo ritorno in campo se tutto andrà bene è previsto per il finale di stagione. Qualche minuto al termine del campionato, dunque, sembra possibile per l’attaccante russo, anche come segnale positivo in vista della prossima annata.