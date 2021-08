Kokorin ha nel mirino la Coppa Italia. Un’occasione per convincere Italiano ed evitare di finire sul mercato

L’attaccante viola Aleksandr Kokorin ha provato a fare gli straordinari negli ultimi giorni per provare a convincere Italiano a puntare su di lui. E la sua personale missione non finisce qui. Come evidenzia La Nazione di oggi il giocatore russo sa bene che nei piani tattici dell’allenatore Vincenzo Italiano è lui il vice-Vlahovic, ma con la sua duttilità può essere utilizzato anche sulla corsia esterna.

Kokorin vuole riconquistare tutti e ha un obiettivo ben preciso: quello di tenersi pronto per il debutto stagionale della Fiorentina in Coppa Italia. Sa bene che questa potrebbe essere l’ultima vera grande occasione per evitare di finire sul mercato e dare una svolta alla sua avventura in Italia e provare inoltre a riconquistarsi la maglia della Nazionale Russa.