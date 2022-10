Kokorin: “Ho guadagnato più di tutti i giocatori di calcio russi”. Fetisov: “Molti calciatori hanno ottenuto soldi senza meritarseli”

In un’intervista rilasciata al giornalista russo, Nobel Arustamyan, l’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, ha affermato di “aver guadagnato più di tutti i giocatori di calcio russi”.

Una frase questa che ha generato reazioni nel paese di nascita del calciatore. “E’ un suo diritto di vantarsi di qualcosa di diverso dai risultati sportivi – ha risposto Vyacheslav Fetisov, ex hockeista russo, due volte campione olimpico, interpellato da Sportexpress.ru – probabilmente molti hanno ottenuto soldi senza meritarseli. I giocatori di calcio sono valutati non per come giocano, ma per altri parametri”.