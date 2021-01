“Kokorin il profilo giusto per la Fiorentina, è più veloce di Kouame. Il paragone con Miranchuk…”

L’ex calciatore e oggi allenatore, Andrej Talalaev, ha parlato a Toscana TV del nuovo acquisto della Fiorentina, Aleksandr Kokorin.

Questo il suo pensiero: “Tra gli attaccanti russi non c’è nessuno bravo come lui a giocare il pallone: è un calciatore rapido e tecnico. E’ il profilo che serve alla Fiorentina: sa segnare e gioca bene quando ha fiducia attorno a sé. L’aspettativa generale è che cambi le partite: questo è quanto succede quando fa quello che sa fare. A Sochi in tre mesi ha fatto otto gol: questo è quello che conta, a prescindere dalla vita privata. Ha quasi 30 anni, per lui non c’è momento migliore: allo Spartak non giocava tanto, ora la Fiorentina gli darà la possibilità di crescere. La differenza tra Russia è l’Italia è l’intensità: da noi solo le big giocano in modo intenso, mentre in Serie A tutte. Ecco spiegato il motivo per cui quando i miei connazionali arrivano in Italia, non hanno le caratteristiche giuste e non riescono a durere più trenta minuti sul solito livello, come Miranchuk“.

Questo il parere sulla coesistenza con Vlahovic: “Sa giocare da attaccante principale, ma la posizione in cui dà il meglio di sé è la seconda punta. Servono giocatori che diano le giuste palle a lui e al serbo. Kokorin è velocissimo, probabilmente anche più di Kouame. Fino ad oggi ha sempre giocate in delle big, squadre che attaccavano la metà campo avversaria. Nella Fiorentina, invece, potrà giocare in una posizione più adatta alle sue caratteriche. Dovrà adattarsi all’Italia e farlo nel meno tempo possibile”.