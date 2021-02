Kokorin in crescita, minutaggio in rialzo per lui?

Dopo una decina di giorni di buon lavoro, sta crescendo anche Sasha Kokorin, il colpo del mercato invernale. Il talento russo non è una prima punta classica ma, nei suoi momenti migliori, è sempre stato prezioso in fase conclusiva. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’idea di Prandelli, che lo ha fatto debuttare nei minuti finali della gara contro l’Inter, è quella di aumentare il suo minutaggio. Contro la Samp potrebbe risultare un cambio prezioso per giocare con oppure al posto di Vlahovic. Sia Capello che Mancini hanno garantito sul valore dell’attaccante ex Spartak Mosca. Valutandolo come il più europeo dei calciatori russi. Prandelli spera che Kokorin sia in grado di dare subito in contributo importante alla causa viola.

