Kokorin: La corsa contro il tempo della Fiorentina per averlo a disposizione contro l’Inter

Aleksandr Kokorin è arrivato a Firenze ormai più di una settimana fa, ma la Fiorentina non ha ancora sbrigato tutte le pratiche burocratiche del caso. Per questo, nonostante il russo si stia allenando con la squadra, è in dubbio la convocazione per la partita di venerdì contro l’Inter.

Kokorin è sempre in attesa del transfer, condizione indispensabile per poter lavorare in una nuova nazione, che in questo caso è l’Italia. La Fiorentina, che fino a ieri non aveva ancora ricevuto tutta la documentazione, continua a dirsi fiduciosa e certa di poter completare l’iter entro venerdì. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.