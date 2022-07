Kokorin: “Mi hanno detto di restare a Firenze perché non sono ancora in grado di allenarmi con la squadra”. E sul suo contratto con la Fiorentina…

Continua a far parlare di sé l’attaccante della Fiorentina Sasha Kokorin. Dopo non essere stato convocato da Vincenzo Italiano per la tournée austriaca, il giocatore viola ha parlato al sito russo RIA Novosti spiegando perché non è partito alla volta dell’Austria. Ecco cosa ha affermato Kokorin:

“Mi è stato detto di restare qui ad allenarmi a Firenze perché ho perso molta condizione fisica (causa Covid ndr) e non sono ancora pronto per allenarmi con il resto dei compagni. Ora però, per fortuna, sto bene”.

E sulla possibile risoluzione del contratto ha detto: “Ne ho letto solo sulla stampa”.