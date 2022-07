Kokorin non vuole lasciare: la Fiorentina cerca di convincerlo a rescindere

Tra quei giocatore ai margini del progetto di Vincenzo Italiano senza ombra di dubbio troviamo anche Aleksandr Kokorin: dal suo arrivo a Firenze, datato gennaio 2021, l’attaccante russo non si è mai dimostrato all’altezza della rosa della Fiorentina. In poco più di un anno e mezzo di campionato ha totalizzato soltanto 10 presenze, per un totale di poco più di 90 minuti in campo: è bastato poco per capire che si trattasse di un vero e proprio flop di mercato.

La dirigenza grigliata ha già metabolizzato la situazione, e già dalla scorsa estate ha comunicato la sua decisione all’entourage del giocatore: l’obiettivo è quello di trovare un accordo che possa liberare il giocatore, e permettere al club di risparmiare gli oltre 1.7 milioni netti annuali del suo stipendio. La mancata convocazione per il ritiro di Moena, causata anche dalla contemporanea positività del giocatore al covid, e l’esclusione dalla tournée estiva, sono l’ennesimo segnale lanciato dalla Fiorentina ma il classe ’91 non ha intenzione di rinunciare al suo contratto. Per il discorso rescissione è quindi tutto rimandato al 2023: la volontà di Kokorin è quella di non accettare la laura buonuscita proposta dalla dirigenza viola e di giocarsi le sue ultime carte in viola.