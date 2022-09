“Kokorin può tornare in Nazionale, sento la sua carica. Qui all’Aris si è ambientato bene”

L’allenatore dell’Aris Limassol Alexey Shpilevski ha rilasciato un’intervista a RB Sport, dove parla dell’attaccante ex Fiorentina Aleksandr Kokorin e del suo ambientamento a Cipro: “Può ancora migliorare, ma si vede che la squadra lo ha già accolto bene. Soffre per la squadra e ha già una gran voglia di giocare con noi. Non può fare ancora 90 minuti filati, ma può darci una mano“.

A breve, ci sarà la pausa per le Nazionali. A tal proposito, il tecnico dell’Aris afferma: “Dalla Russia non mi hanno fatto sapere niente, ma penso che possano ancora tornare da Kokorin. Sento la sua carica e vuole dimostrare di esserci ancora”.