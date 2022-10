“Kokorin sembrava avesse lo stesso talento di Sané. Se a venti anni avesse avuto la testa che ha adesso sarebbe andato tutto diversamente”

L’ex attaccante e allenatore russo Nikolai Pisarev ha commentato il passato e il presente dell’ex attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin, ora in prestito all’Aris Limassol: “Perché Kokorin non è diventato una star del calcio? Quando Sasha aveva 20 anni, mi sembrava che in termini di talento fosse allo stesso livello di Sané e Gnabry quando erano nelle giovanili tedesche. In termini di potenziale, Kokorin era un giocatore di calcio molto forte.”

E aggiunge: “E lo stesso Smolov potrebbe anche ottenere di più, ma sono maturati tardi. Se all’età di 20-22 anni avessero avuto la mente che hanno ora, allora tutto sarebbe andato diversamente”.