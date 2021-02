Kokorin, siamo indietro. Per il russo c’è ancora da attendere

Pochi minuti in campo con l’Inter ma che sono serviti a dare un primissimo quadro di insieme su Aleksandr Kokorin. L’attaccante acquistato dalla Fiorentina nell’ultima campagna acquisti-cessioni, seppur con tutti i se e i ma del caso, ha fatto vedere di essere ancora spaesato in questa nuova realtà. Facendola semplice, è ancora indietro.

Per vedere il russo al meglio, per vederlo al massimo delle sue capacità ci sarà da attendere ancora. Questo non vuol dire che a Genova contro la Sampdoria non ci sarà, anzi. Se tutto andrà come deve andare, verrà convocato nuovamente e magari gli sarà ritagliato un altro spazio a partita in corso. Quei 15-20 minuti, così come accaduto contro i nerazzurri venerdì scorso.