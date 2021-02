Kokorin sorprende lo staff tecnico della Fiorentina. In arrivo un’opportunità?

Con Ribery ancora ai box, aumentano le possibilità di vedere in campo Aleksandr Kokorin. Non tanto dal 1’, ma a partita in corso. Il russo sta migliorando allenamento dopo allenamento, arrivando a sorprendere addirittura lo staff tecnico della Fiorentina.

Anche se ci vorranno ancora almeno due settimane per vederlo al massimo, rispetto a fine gennaio la sua condizione fisica è migliorata. A tal punto che nelle prove tattiche Prandelli lo aveva provato assieme a Vlahovic, prima di decidere di puntare su Kouame. Il tecnico viola, poi, ha preferito lasciare Kokorin in panchina per tutta la partita. Un destino che, come scrive La Nazione, non dovrebbe ripetersi anche contro lo Spezia: il russo partirà nuovamente dalla panchina, ma nella ripresa il tecnico di Orzinuovi non dovrebbe esitare a spedirlo in campo.