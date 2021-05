Kokorin sprinta verso la convocazione. Solito rebus a centrocampo per Iachini

Nella giornata di lunedì Aleksander Kokorin è finalmente tornato in gruppo dopo l’infortunio accusato contro la Roma. Il russo non si era mai allenato in gruppo dal ritorno a Firenze di Beppe Iachini. Le sue condizioni stanno migliorando e se non dovessero esserci intoppi, potrebbe essere convocato per la partita di sabato sera contro la Lazio. Nelle ultime tre partite di campionato contro Cagliari, Napoli e Crotone, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, Kokorin potrebbe tornare in campo dopo più di due mesi dall’ultima volta.

A centrocampo ci sarà ancora lo stesso dubbio delle ultime partite: uno tra Amrabat, Bonaventura, Castrovilli e Pulgar starà nuovamente fuori e negli allenamenti dei prossimi giorni Iachini si schiarirà le idee. Ancora lavoro a parte per Borja Valero, che non ha recuperato dall’infortunio muscolare.