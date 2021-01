Tempo di visite mediche per Aleksandr Kokorin. In questi minuti, come documentato dalla Fiorentina sui propri canali social, il nuovo attaccante di Prandelli sta eseguendo gli accertamenti del caso.

Dopodiché, se tutto sarà ok, il russo potrà finalmente mettersi in marcia per Firenze, dove firmerà il contratto che lo legherà alla Viola fino al 2024.