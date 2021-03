Kolyvanov: “Danno poco tempo a Kokorin per esprimersi. Le critiche? In Italia è sempre stato così, oggi sei sulla graticola, domani invece…”

Ex attaccante della nazionale russa, ma che ha anche disputato diverse stagioni in Italia con la maglia di Foggia e Bologna, Igor Kolyvanov ha provato a spiegare le difficoltà iniziali che sta vivendo con la Fiorentina, Aleksandr Kokorin: “Probabilmente, non è ancora del tutto pronto fisicamente. È chiaro che ha perso molto tempo. È arrivato in Italia con il campionato in pieno svolgimento. Gli danno poco tempo per esprimersi, riesce a toccare pochissimi palloni. Se nel prossimo mese avrà maggiori chance di giocare sarà giusto chiedergli qualcosa in più”.

Poi ha anche aggiunto: “Kokorin non dovrebbe prestare attenzione alle critiche. In Italia è sempre stato così, oggi ti criticano e domani sono pronti ad incensarti”.