Kouamè: “Appena finisco i miei allenamenti vado a vedere la seduta della squadra. Non ho fretta di rientrare, voglio essere al 100%”

Ospite degli studi di Radio Bruno, l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha parlato così dei primi giorni viola: “Non ero a vedere la partita contro la Sampdoria, ma ero sempre a vedere la partita con il telefono in mano. Il derby di Genova? Bellissmo, per me era una cosa nuova. Ambientamento? Mi alleno e penso ad essere a disposizione del mister. Appena finisco i miei allenamenti vado a vedere la seduta della squadra almeno quando sarò pronto, so già cosa chiede Iachini. Non ho fretta di rientrare, voglio essere al 100%”.