Kouame: “C’è ancora un po’ di strada da fare prima di tornare in campo. Ma vedo la luce ed è verde…come l’erba che mi aspetta”

Attraverso il proprio profilo Twitter, l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame, prelevato dalla società viola dal Genoa nell’ultima sessione di calciomercato, ha fatto il punto sulla sua situazione personale post-infortunio al ginocchio: “Durante lo stop ho lavorato tanto, c’è ancora un po’ di strada da fare prima di tornare in campo ma in fondo al tunnel vedo la luce…verde come l’erba che mi aspetta”.

