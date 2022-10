Kouame: “Ci ho provato a sorprendere il portiere da lontano e sono andato vicino al gol. Era fondamentale per noi passare il girone”

Oltre ad aver fatto un’ottima prestazione, l’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, ha sfiorato il gol in almeno in tre occasioni. In una di queste ha lasciato partire un gran tiro dalla lunga distanza messo in angolo dal portiere: “Ci ho provato – ha detto Kouame – ho visto la palla rimbalzare e ho detto “calcio”. Era troppo bella per non farlo e ci sono andato vicino”.

Poi ha aggiunto: “Era fondamentale per noi passare il girone, visto il momento che stavamo attraversando in campionato. Spero che questa vittoria ci dia più forza per le prossime partite. Stiamo stati attenti in tutte le fasi, li abbiamo studiati e abbiamo visto la partita d’andata”.