Kouamé: “Ci manca qualche risultato, ma adesso abbiamo iniziato anche a segnare. Mister Italiano…”

Nel post partita di Fiorentina-Basaksehir, a DAZN ha parlato anche l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame, uno dei protagonisti della partita:

“La Fiorentina senza di me? Rimane la Fiorentina. Devo uscire dal campo sfinito. Italiano ci chiede di andare in profondità, cerco di allungare la squadra con le mie sgambate, così riusciamo a trovare più spazi in avanti. Abbiamo capito quello che ci chiede il mister, anche se continuano a mancarci risultati. Ma se qualche settimana fa non segnavamo, adesso facciamo anche quello. Quindi dobbiamo avere pazienza”