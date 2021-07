Kouame ci mette lo zampino e la sua Costa D’Avorio elimina la Germania dalle Olimpiadi. Ma arriva anche un’ammonizione a tempo di record

La Costa d’Avorio pareggia per 1-1 con la Germania e va avanti nel torneo olimpico. Teutonici clamorosamente fuori. E l’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame è stato uno dei protagonisti del match.

Una sfida che per lui non era neanche iniziata benissimo per lui, perché è stato ammonito dopo appena 7 secondi di gioco (avete letto bene) per una gomitata involontaria nei confronti di un avversario, andando in aria a prendere il pallone di testa. Al 23′ il viola viene lanciato a rete da Doumbia, salta un uomo, si libera e calcia alto sopra la traversa dal limite dell’area. Al 42’ ancora pericoloso Kouame, che mette fuori di poco con il destro su assist di Gradel.

Nella ripresa, al 67’ arriva il vantaggio per la Costa D’Avorio con un’autorete di Henrichs ma dove c’è lo zampino anche del gigliato. Rimessa laterale ivoriana, Kouame col destro prolunga per Dao ma la punta viene anticipata dal tocco di Henrichs che beffa il proprio portiere. Al 73′ pareggio Germania con una punizione magistrale di Lowen.

La Costa D’Avorio giunge seconda nel girone a quota 5 punti, dietro al Brasile a 7. Germania, come detto, eliminata.