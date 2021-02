Kouame con Vlahovic? Un’ipotesi da scartare. C’è voglia di Kokorin

Cesare Prandelli sta valutando quali sono le possibilità per la sua Fiorentina in caso di forfait di Franck Ribery. Due le alternative reali del tecnico di Orzinuovi, anche se in realtà ce ne sarebbe anche una terza che però, per il momento, non viene presa in considerazione. Ci riferiamo a Christian Kouame, che con Vlahovic andrebbe a formare una coppia d’attacco davvero interessante. La sensazione, però, è che Prandelli voglia tenersi questa carta per giocarsela a partita in corso.

Intanto, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, ci sarà anche Aleksandr Kokorin in panchina. C’è voglia da parte di Prandelli di buttarlo in campo, anche solo nei minuti finali della partita di questa sera.