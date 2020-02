Kouamè continua a lanciare segnali positivi: “Vanno superati tanti ostacoli per emergere. Ma torno presto” FOTO

Iniziata la fase di riabilitazione sul campo, con le prime corse, per Christian Kouamè, dopo l’infortunio al crociato dello scorso novembre. L’attaccante viola però lancia sempre dei segnali positivi e promette di tornare presto in campo: “Bisogna superarne tanti di ostacoli per emergere. Non arrendersi e farlo #semprecolsorriso è la ricetta migliore per riuscire #tornopresto #fiorentina”.