Kouame: “Devo qualcosa alla Fiorentina e voglio ripagare la fiducia sul campo. Sono contento di rimanere, a meno che il club non dica…”

In un’intervista rilasciata a BBC.com, l’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, ha parlato di questo campionato che è stato negativo per lui e per la squadra: “Sento che devo qualcosa a me stesso e al club. Le cose non sono andate per noi secondo quelli che erano i piani e l’atmosfera è stata piuttosto tesa. Ora mi sento meglio, ho definitivamente messo l’infortunio alle spalle e sono fiducioso sul fatto che tutto migliorerà”.

E ancora: “Quello che posso fare è lavorare duro, imparare dai miei errori e consolidare invece quello che ho fatto bene. Sono grato alla Fiorentina per quello che hanno fatto per me e voglio ripagare questa fiducia sul terreno di gioco”.

Sul suo futuro, Kouame ha detto: “Ho sentito anch’io voci sul mio conto (interessamento del Wolves e di alcuni club inglesi ndr) ma il mio procuratore non mi ha detto nulla. Mi sono messo dietro uno strano anno, so che avrei potuto fare molto di più e sono molto contento di essere a Firenze. Tutti mi hanno accolto a braccia aperte; la città è bellissima e mia moglie e mio figlio sono qui con me. Sono contento di rimanere, a meno che il club non mi dica che non ha più bisogno di me. Un giorno, in futuro, vorrei giocare anche in un’altra nazione”.