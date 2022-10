“Kouame è il Leao della Fiorentina, il giocatore rivelazione dell’anno. Dodô? I brasiliani faticano in difesa. Alla Fiorentina manca il bomber”

L’analisi dell’intermediario di mercato Michele Fratini a Radio Toscana tocca varie tematiche dell’attualità di casa viola: “A questa Fiorentina manca il bomber ma anche la capacità di creare le opportunità per gli attaccanti. Penso alle chance avute da Ceesay del Lecce con la Fiorentina. I mancini viola stanno faticando; Barak è stato messo in campo subito non in perfetta condizione, è l’ultimo arrivato. Mandragora non convince, è troppo macchinoso. Dodô? Ancora il fenomeno non lo vediamo. Ha faticato tantissimo nell’uno contro uno, i brasiliani nella fase difensiva faticano”.

Quindi Fratini ha aggiunto: “Nella Fiorentina manca tantissimo il cambio di passo a centrocampo. Zurkowski non mi esalta, è un po’ lento. La Fiorentina deve fare punti in campionato e riavvicinarsi alla zona Europa. L’Inter sta bene, non ha paura, è perforabile ma è una squadra forte. Il gioco dello scorso anno della Fiorentina non c’è. Ora la squadra viola non fa impazzire nelle geometrie. Kouame è il Leao della Fiorentina, è il giocatore rivelazione dell’anno. Ha un mercato incredibile. Sta convincendo e facendo la differenza da solo in attacco. E’ una certezza per la squadra viola”.