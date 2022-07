Kouame e la “vetrina” di Moena: da possibile esubero a jolly offensivo?

Christian Kouame potrebbe ritagliarsi un ruolo da “imprevedibile” protagonista nel ritiro di Moena. Il calciatore, appena tornato dall’esperienza nel campionato belga con l’Anderlecht, vuole conquistarsi la maglia della Fiorentina e la fiducia di Vincenzo Italiano a suon di prestazioni.

L’ex Genoa non ha mai davvero convinto quando ha vestito la maglia viola e durante il ritiro estivo della scorsa stagione non era riuscito a sprigionare tutto il suo talento. Tanto che mister Italiano gli aveva suggerito di fare un’esperienza in prestito per rilanciarsi.

Oggi Kouame ha alle spalle un’ottima stagione in Belgio fatta di 13 gol e 10 assist in 36 presenze complessive. Il contratto scade nel 2024 e la Fiorentina, con la valutazione tecnica di Italiano, dovrà prendere una decisione sul futuro dell’attaccante per tutelare un investimento comunque oneroso.

Chissà che Kouame non si riveli il vero colpo dell’estate, quel jolly offensivo in grado di ricoprire più ruoli negli schemi tattici di Italiano: esterno, seconda punta e perfino falso nueve. Spetta a lui riuscire a mettersi in mostra e ri-conquistare la Fiorentina e i suoi tifosi a partire da Moena.