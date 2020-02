Kouamè e quel paragone con Pepito che non regge assolutamente

L’acquisto di Kouamè ha ricordato a tanti quello di Rossi, avvenuto sempre nel mese di gennaio (2013) e sempre con Daniele Pradè come direttore sportivo della Fiorentina. Nonostante l’infortunio sia il solito (rottura del legamento crociato per entrambi) le differenze tra Pepito e l’ivoriano sono evidenti.

Innanzitutto il nuovo numero nove viola è tre anni più giovane rispetto all’italo americano quando arrivò a Firenze (23 a 26) ma la differenza sostanziale sta nel fatto che Rossi era stato quasi due anni fermo per i problemi al ginocchio e l’averlo acquistato fu un’operazione si importante di spessore ma che comportava molti più rischi rispetto a quella di Kouamè.

Purtroppo la storia dell’uomo del 4-2 lo sappiamo bene com’è andata a finire e come sta finendo (con ulteriori due rotture del crociato) ma per quanto riguarda il neo arrivato dal Genoa, che non ha mai avuto infortuni gravi in carriera, le preoccupazioni sul suo recupero devono essere certamente pesate e ponderate ma anche oggettivamente molto meno forti.