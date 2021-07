Kouame e un futuro ancora…sfocato. Ma due squadre hanno già seriamente sondato il terreno: La situazione

Regna ancora un alone di incertezza sul futuro prossimo di Christian Kouame. L’attaccante ivoriano dopo l’infortunio patito al Genoa, a Firenze non è ancora riuscito ad affermarsi sui suoi migliori livelli. Ma il dilemma resta: rilancio nel nuovo progetto di Italiano e cessione al miglior offerente per irrobustire le risorse economiche da rimettere sul mercato? Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, al momento la situazione è in standby, con il classe ’97 che sarebbe comunque ben felice di potersi giocare le proprie carte nel capoluogo toscano.

Allo stesso tempo, le richieste per Kouame non mancano. Anderlcht e Torino, le prime due compagini che si sono fatte avanti, con l’ivoriano che sotto la Mole Antonelliana ritroverebbe Ivan Juric, già proprio mentore nel 2018 a Genova. Per il momento, si tratta di due sondaggi se pur (in particolar modo quello belga) abbastanza consistenti. Tradotto: nessuna offerta è arrivata in Viale Fanti, ma solo perchè siamo solo all’inizio della grande “rumba” del calciomercato. Kouame continua ad essere di ottimo gradimento a tanti club nonostante gli ultimi due anni (complice anche la situazione viola e i postumi del grave infortunio) un po’ grigi. E con un futuro, ancora tutto da scrivere…