Kouame: “Firenze è casa mia. Sei anni fa arrivai a Sesto Fiorentino e non avevo niente, adesso invece…”

Il nuovo attaccante della Fiorentina racconta: “Quando mi ha chiamato il procuratore pensavo ad uno scherzo”

Uno dei nuovi acquisti della Fiorentina, preso durante il mercato di gennaio, è Christian Kouame, attaccante prelevato dal Genoa. “Quando mi ha chiamato il mio procuratore non ci credevo. Gli ho detto: “La Fiorentina? Ma stai scherzando?”. L’episodio viene raccontato proprio dall’ex rossoblu in un’intervista rilasciata a La Nazione.

Kouame ha poi aggiunto: “Abbiamo raggiunto l’accordo subito, non ci ho pensato un attimo. Spero di poter rientrare in gruppo fra tre mesi ma tutto dipenderà dalle valutazioni dei medici”.

Per lui, cresciuto nella Sestese, questa città è molto familiare: “Firenze è casa. Sei anni fa arrivai a Sesto che non avevo niente. Adesso ritorno per giocare con la Fiorentina in serie A. È un sogno che si sta realizzando e cresce ogni giorno di più”.