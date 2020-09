Kouame: “Firenze era nel mio futuro e l’infortunio è stato un segno del destino. Commisso non è importante, è fondamentale e su Amrabat…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame: “Prima dell’infortunio stavo per andare in Premier ma, evidentemente, Firenze era nel mio futuro e sono contentissimo di essere qui ora. Penso che la rottura del crociato sia stata un segno del destino. Amrabat? Un grande calciatore, con una visione di gioco eccezionale. Commisso? Non è importante, è fondamentale. Il presidente ci dà una carica incredibile e sa trovare sempre le parole giuste”.

